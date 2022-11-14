Общество

Сестре псковича-добровольца посоветовали узнать о его здоровье в Минобороны

Жительнице Псковской области, которая более месяца не может выйти на связь с братом-добровольцем, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции, посоветовали обратиться в Минобороны для уточнения информации о его здоровье. Соответствующая рекомендация размещена на сайте губернатора.

«Наша семья очень беспокоится о судьбе моего брата Семенова Андрея Александровича. <...> 13 сентября 2022 года отбыл из псковскоого военкомата как доброволец. Несколько дней находился, предположительно, на обучении, последний раз звонил 17 сентября, сообщив, что отбывает по месту службы, после чего звонков от него не поступало. Где мы можем получить сведения о его судьбе и здоровье? Звонили по номерам горячей линии (8-800-100-77-07; 122) - безрезультатно, нет ответа», - написала женщина на сайте главы региона.

На обращение ответил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов. Он отметил, что Андрей Семенов имеет статус военнослужащего Вооруженных сил РФ, тем самым информация о месте прохождения им военный службы в настоящий момент находится в компетенции Минобороны РФ.

«В связи с большим количеством обращений наблюдаются сбои в работе горячей линии министерства обороны Российской Федерации, поэтому для получения интересующей информации вы также можете обратиться по телефонам: 8(495)696-68-03 или 8(495)696-88-00», - добавил Андрей Вьюнов.

Ранее сообщалось, что жительницы Псковской области стали массово оставлять жалобы на сайте губернатора по поводу невозможности связаться с их мобилизованными родственниками.