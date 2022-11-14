Делегация псковского профсоюза здравоохранения отправилась на учёбу в Архангельск

Делегация областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ представит Псковскую область на обучении руководителей Молодёжных советов в Архангельске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе.
Фото здесь и далее: Профсоюз работников здравоохранения Псковской области
В состав делегации вошли председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер, председатель Молодёжного совета Псковской станции скорой медицинской помощи Раиль Агакишиева и член Совета Татьяна Вишневская.
Мероприятие проводит профсоюз работников здравоохранения РФ.