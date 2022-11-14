Общество

Стройбаза на Алмазной пополнилась новыми магазинами и акциями

Стройбаза на Алмазной - крупнейшая площадка по продаже строительных материалов в Пскове. Теперь ассортимент строительного рынка стал еще шире, а скидки не перестают удивлять.

Лесоторговая база СМ

https://smles-pskov.ru/

улица Леона Поземского, 92, корпус 3 (павильон №34)

8 (8112) 60-52-52

Лесоторговая база СМ предоставляет широкий ассортимент дерева в одном месте. На складе «СМ» вы найдете любой пиломатериал для строительства и отделки деревянных домов, бань, беседок, изготовления мебели и лестниц. Также здесь можно найти необходимый ручной инструмент.

Главная особенность базы - весь ассортимент всегда в наличие, также с возможностью привоза необходимого под заказ, не нужно никуда ездить, чтобы купить подходящий сорт или размер доски.

Также производитель уже зарекомендовал себя благодаря работе с крупными промышленными предприятиями области, строительными организациями, предприятиями торговли, частными лицами. Сотрудники фирмы «Лесоторговая База СМ» имеют огромный опыт комплектования объектов любой сложности начиная с нулевого цикла «под ключ», развития торговых площадок с этапа проектирования до занятия лидирующих позиций по продажам в крупных районных центрах.

«АКВАФОР»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Вода – важный элемент жизни, и самое главное сделать выбор, какую воду вы будете пить. Компания «Аквафор» предлагает жителям города и области сделать самый важный и правильный выбор в их жизни – купить фильтры и системы для очистки воды в магазине «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной».

В широком ассортименте компании вы можете найти не только квартирные системы очистки воды, но и коттеджные. Сотрудники компании проведут анализ воды и помогут подобрать ту систему очистки, которая подходит именно вам. Также есть возможность доставки сменных модулей системы и все для того, чтобы даже за городом вы могли наслаждаться кристально чистой водой.

Не упускайте шанс и воспользуйтесь скидками, которые действуют до конца этого месяца на ряд товаров. Приближается Новый год, так что такой подарок может стать идеальным для вашей семьи или друзей.

Так, всего за 12 990 рублей можно приобрести экономичную и компактную систему обратного осмоса с запасом чистой воды 5 литров «Аквафор Морион». Эта система решит все вопросы бытовой водоочистки и полностью заменит бутилированную воду премиум-класса. Качество входящей воды не имеет значения, «Морион» удалит из воды любые примеси, включая токсичные вещества, бактерии и вирусы, что идеально подходит для коттеджей. Система избавит от накипи на весь срок службы мембраны.

«Морион» занимает в два раза меньше места под мойкой, экономит до 9 тонн воды в год и работает даже при низком давлении в водопроводе. Экономия по сравнению с покупкой воды в бутылках существенная при гарантированно высоком качестве очистки.

Если вы рассматриваете бюджетную систему фильтрации питьевой воды для квартиры, то можно остановить свой выбор на «Аквафор Кристалл». До конца месяца будет действовать акционная цена 2 990 рублей.

Все системы можно приобрести под заказа, а также воспользоваться сервисными услугами.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.