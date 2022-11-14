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Общество

Псковичам назвали плюсы онлайн эквайринга

14.11.2022 16:42|ПсковКомментариев: 0

Учитывая большую конкуренцию между операторами, предлагающими услуги по онлайн эквайрингу, клиент получает качественный продукт по весьма приемлемой стоимости. Но перед тем как интернет эквайринг подключить, необходимо рассмотреть варианты от ведущих игроков на данном сегменте рынка и выбрать тот банк или компанию, которые предлагают наиболее приемлемые условия для данной конкретной фирмы или ИП. Это даст возможность более оперативно начать продажи и получить прибыль.

 

Почему предприниматели пользуются эквайрингом?

Данный вид оплаты для большинства компаний и индивидуальных предпринимателей является основным при работе с клиентами через интернет-магазин или любую существующую торговую площадку. Это и привело к использованию предлагаемых банковскими учреждениями и компаниями онлайн систем получения средств за проданные товары или услуги.

Ни для кого не является секретом тот факт, что без онлайн оплаты невозможно проводить операции по продаже товаров и услуг в Интернете. Поэтому различные операторы, а это компании и банковские учреждения предлагают свои услуги по установке и обслуживанию систем онлайн платежей. Причём довольно часто установка и подключение предлагаются без взимания комиссии, то есть совершенно бесплатно, а все операции по расчётам клиента с продавцом осуществляются специалистами на весьма приемлемых для предпринимателя условиях. Причём довольно часто взимается небольшой процент.

Преимущества эквайринга

Предлагаемый банковскими учреждениями и другими операторами онлайн эквайринг имеет свои плюсы. К основным из них можно отнести следующие:

  • интуитивно понятная система для работы с которой не нужно иметь специальных знаний;

  • быстрое получение средств за оплату товаров и услуг;

  • при сбоях в работе оборудования на помощь придёт персональный менеджер;

  • вся необходимая аппаратура подключается просто и оперативно;

  • увеличение количества продаж по сравнению с классическими способами оплаты;

  • оборудование поддерживает все популярные способы оплаты;

  • обслуживание и подключение обычно предлагаются по приемлемой стоимости.

Перечисленные выше пункты дают полное представление о том, почему данный вид оплаты товаров и услуг получил широкое распространение. А учитывая, что предложение постоянно совершенствуется, предприниматели могут получить большой пакет бонусов, которые помогут быстрее развивать бизнес.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Источник: «Тинькофф Банк»

Теги: #Тинькофф Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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