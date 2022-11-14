Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
новогодние корпоративы
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
поддержка мобилизованных членов профсоюза
«Самовар» русское застолье
о переходе на четырёхдневку
Первому игроку приготовиться
Цифровая гигиена для детей
Кофейни в Пскове
фолк-рок в Пскове
показания электросчетчиков
досуг готовимся к сезону
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Общество 14.11.2022 12:370 Неустойчивая погода в начале зимы ожидается в Псковской области 15.11.2022 07:520 Правила прохождения альтернативной службы изменились в России 15.11.2022 07:350 Псковские студенты стали «жертвами» на чемпионате по оказанию первой помощи 15.11.2022 07:170 День призывника отмечают в России 15 ноября 14.11.2022 22:590 Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий 14.11.2022 22:003 Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи
 
 
 
Самое популярное 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 08.11.2022 10:444 Полицейские задержали подозреваемого в расстреле псковского автобуса №4 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 08.11.2022 17:511 Уход Елены Жгут и новый заместитель: Борис Елкин озвучил кадровые изменения в администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Правила прохождения альтернативной службы изменились в России

15.11.2022 07:52|Псков

Альтернативную службу проходят на должностях гражданского персонала в Вооружённых Силах и в других войсках, а также в организациях, подведомственных исполнительной власти. В списке профессий для второго варианта службы — водители, лифтёры, маляры, садовники, артисты, врачи, учителя, лесничие, оленеводы. Во время мобилизации всех их могут отправить работать в армию на гражданские специальности. Такой закон вступает в силу 15 ноября. Также в этом документе установлено, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат люди, имеющие непогашенную судимость за тяжкие преступления.

Новые нормы разработаны группой депутатов по главе с зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиром Шамановым. Изменения внесли в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», сообщает «Парламентская газета».

Этим законом ранее уже установлено, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат люди, пребывающие в запасе. А тех, кто не был призван из запаса, могут отправить работать гражданским персоналом в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.

Новые нормы касаются тех, кто во время объявления мобилизации проходит альтернативную службу — в армии или гражданских организациях. Если человек не хочет держать в руках оружие, он должен за полгода до призыва подать заявление в военкомат. В случае одобрения заявки на гражданских должностях в армии придется отслужить 18 месяцев, а в госучреждениях, подчинённых исполнительной власти или органам местного самоуправления, — 21 месяц. Ежегодно в Вооруженные Силы призывают около 260 тысяч человек, из них только чуть более тысячи идут на альтернативную службу.   

Согласно новому закону, вступающему в силу 15 ноября, при объявлении мобилизации люди, проходящие альтернативную службу в войсках, продолжат служить там же. Но альтернативщиков из гражданских организаций тоже могут отправить на работу в Вооруженные Силы. Под это правило попадает весь список специальностей для прохождения альтернативной службы, который ежегодно утверждает Минтруд. Сейчас в нем 127 профессий, в том числе врачи, учителя, воспитатели, инженеры, юрисконсульты, агрохимики, почтальоны, повара, оленеводы, лифтёры, артисты балета, хора и оркестра. Всех их вправе перевести на гражданские должности в армию.

Во втором чтении в закон внесли поправку о призыве граждан, отбывших наказание за совершенные преступления. Раньше в законодательстве был запрет на призыв по мобилизации людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. По статье 86 Уголовного кодекса судимость считается погашенной как минимум через восемь лет после отбытия наказания. Если осуждённый отсидел положенный срок и вышел из тюрьмы, сразу призвать на службу его не могли.  

Но теперь этот запрет сняли, и на фронт можно попасть сразу после выхода на свободу. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, соавтора документа Анатолия Выборного, многие из ранее судимых хотят пойти в армию добровольцами, но не могли это сделать из-за существующих законодательных ограничений. После принятия закона у них будет такое право. «Закон позволит ряду лиц, отбывших наказание, чья судимость еще не погашена, отправиться на передовую, чтобы защищать Родину, — сказал Выборный.

При этом для осужденных по 23 статьям Уголовного кодекса будут действовать прежние правила. «Федеральный закон устанавливает запрет призыва на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступлений террористической направленности, а также наиболее тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства», — пояснил ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин. 

Не возьмут на фронт до погашения судимости шпионов, предателей Родины, организаторов и участников мятежа, незаконных вооруженных формирований, экстремистских организаций. Не призовут по мобилизации тех, кто осужден за захват заложников, финансирование терроризма, угон самолета, покушение на жизнь государственных деятелей, призывы к терроризму или экстремизму, незаконное приобретение, хранение, использование и передачу ядерных материалов или радиоактивных веществ. Они смогут защищать Родину только по прошествии восьми лет после выхода на волю.

Теги: #Россия #военная служба
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 74 человека
15.11.2022, 08:300 Компании от трёх человек приглашают на «СуперЗарубу» под Псковом 15.11.2022, 08:160 Юрист рассказал, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ 15.11.2022, 08:100 Кража ради спиртного может обернуться для великолучанина лишением свободы 15.11.2022, 07:520 Правила прохождения альтернативной службы изменились в России
15.11.2022, 07:350 Псковские студенты стали «жертвами» на чемпионате по оказанию первой помощи 15.11.2022, 07:170 День призывника отмечают в России 15 ноября 15.11.2022, 07:000 У пьяного вора в Великих Луках украли пакет с похищенным 14.11.2022, 22:590 Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий
14.11.2022, 22:003 Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи 14.11.2022, 21:440 Поставку систем контроля уровня глюкозы крови в Псковской области ждут в декабре 14.11.2022, 21:420 Осуждённых идрицкой колонии проконсультировали юристы 14.11.2022, 21:341 Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы
14.11.2022, 21:240 Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу 14.11.2022, 21:130 Пластический хирург заявил о росте популярности в РФ малоинвазивных методов операций 14.11.2022, 21:120 Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года 14.11.2022, 21:050 Отбывающим наказание за наркотики в России запретили служить по контракту
14.11.2022, 21:052 Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области 14.11.2022, 21:010 Псковские многодетные семьи могут вернуть деньги за борьбу с борщевиком 14.11.2022, 20:530 Останки двух неопознанных красноармейцев нашли в Невельском районе. ФОТО 14.11.2022, 20:480 Житель Палкинского района не хотел оставаться дома по ночам и попал в тюрьму
14.11.2022, 20:350 Дети из Дно не смогут зайти в поезд Деда Мороза во время его визита 14.11.2022, 20:320 Нужно ли ставить на кадастровый учёт бани и сараи, напомнили псковичам 14.11.2022, 20:160 Диетолог рекомендовала людям с лишним весом отказаться от какао 14.11.2022, 19:591 Путин подписал указ о службе иностранцев в Вооружённых Силах РФ
14.11.2022, 19:450 Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове стал Олег Аникеев 14.11.2022, 19:270 Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста». ВИДЕО 14.11.2022, 19:080 Деревянные щиты для нужд Минобороны изготавливают в Дедовичах 14.11.2022, 18:490 Роccия вводит санкции против актёра Джима Керри
14.11.2022, 18:321 Учащимся псковского СИЗО рассказали о революции и отце российской авиации 14.11.2022, 18:150 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2022, 18:000 Приём заявок по благоустройству общественных территорий завершается в Псковской районе 20 ноября 14.11.2022, 17:570 Как выглядят звёзды в телескоп, показали псковичам
14.11.2022, 17:483 Жительница Палкинского района фиктивно зарегистрировала иностранца 14.11.2022, 17:471 Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области 14.11.2022, 17:440 Новую интерактивную программу запустят в музее истории в Печорах 14.11.2022, 17:390 Псковичи приняли участие в турнире по традиционному дзюдо в Луге
14.11.2022, 17:380 Житель Бежаницкого района до смерти избил собутыльника 14.11.2022, 17:190 Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста» 14.11.2022, 17:112 Почти 20 млн белорусских яиц ввезли в РФ через Псковскую область за октябрь 14.11.2022, 17:090 Учителя музыки со всей страны соберутся в Пскове
14.11.2022, 17:060 Сидевшую в тюрьме бабушку разыскивает россиянка в Псковской области 14.11.2022, 17:051 98 баллов по русскому и красный диплом МГУ: куда исчезли псковские вьетнамцы 14.11.2022, 16:540 Жена Кадырова и жительница ЯНАО стали первыми обладательницами звания «Мать-героиня» 14.11.2022, 16:539 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
14.11.2022, 16:500 Сирота из Великих Лук получил квартиру благодаря помощи судебных приставов 14.11.2022, 16:425 Штрафовать собственников заросших борщевиком земель предлагают в Псковской области 14.11.2022, 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове 14.11.2022, 16:350 «Ранено лёгкое, желудок, изрешечены ноги»: митрополит Тихон рассказал о состоянии псковского священника
14.11.2022, 16:320 Псковские межэтнические журналисты познакомились с красноярскими сето и показали им церковь в банке 14.11.2022, 16:260 Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 15 и 16 ноября 14.11.2022, 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге 14.11.2022, 16:230 «Растерянные, голодные, замёрзшие»: выброшенных питомцев всё чаще встречают на улицах Великих Лук
14.11.2022, 16:112 Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова 14.11.2022, 16:080 Стройбаза на Алмазной пополнилась новыми магазинами и акциями 14.11.2022, 16:000 Трупные пятна выдают причину смерти человека - эксперт 14.11.2022, 15:570 Семинары о введении Единого налогового счёта проведут в Псковской области
14.11.2022, 15:551 Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада 14.11.2022, 15:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 ноября 14.11.2022, 15:490 Псковичей приглашают посетить мастер-класс по дизайну голоса 14.11.2022, 15:410 Более 100 человек стали участниками конференции о правоохранительных органах в Пскове
14.11.2022, 15:260 Очередную операцию переносит раненный в ходе СВО псковский священник 14.11.2022, 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин 14.11.2022, 15:060 Девушка из Дно ищет хозяина для собаки, которая загрызла кур её семьи 14.11.2022, 15:021 Делегация псковского профсоюза здравоохранения отправилась на учёбу в Архангельск
14.11.2022, 15:000 Оскорбление чувств родителей 14.11.2022, 14:491 Последние грибы собирают псковичи в лесах перед наступлением холодов. ФОТО 14.11.2022, 14:410 Российские туристы заняли лидирующую позицию среди отдыхающих в Таиланде 14.11.2022, 14:351 Пьяный пскович кинул в лицо жены стеклянную бутылку и убил её
14.11.2022, 14:350 Оториноларинголог запретил россиянам чистить уши 14.11.2022, 14:330 Конкурсы детских рисунков и художественной самодеятельности проведут «Псковские тепловые сети» 14.11.2022, 14:290 Сестре псковича-добровольца посоветовали узнать о его здоровье в Минобороны 14.11.2022, 14:270 «Постскриптум»: Традиционные ценности, НВП и трудоустройство 14+. ВИДЕО
14.11.2022, 14:263 В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год 14.11.2022, 14:140 Группа PIZZA выступит в «Акустике» на «Европе Плюс» 14.11.2022, 14:110 Доверие россиян к результатам опросов возросло – ВЦИОМ 14.11.2022, 14:009 Марина Гаращенко развеяла слухи о переводе областной больницы в статус военного госпиталя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru