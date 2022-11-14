Общество

Правила прохождения альтернативной службы изменились в России

Альтернативную службу проходят на должностях гражданского персонала в Вооружённых Силах и в других войсках, а также в организациях, подведомственных исполнительной власти. В списке профессий для второго варианта службы — водители, лифтёры, маляры, садовники, артисты, врачи, учителя, лесничие, оленеводы. Во время мобилизации всех их могут отправить работать в армию на гражданские специальности. Такой закон вступает в силу 15 ноября. Также в этом документе установлено, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат люди, имеющие непогашенную судимость за тяжкие преступления.

Новые нормы разработаны группой депутатов по главе с зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиром Шамановым. Изменения внесли в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», сообщает «Парламентская газета».

Этим законом ранее уже установлено, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат люди, пребывающие в запасе. А тех, кто не был призван из запаса, могут отправить работать гражданским персоналом в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.

Новые нормы касаются тех, кто во время объявления мобилизации проходит альтернативную службу — в армии или гражданских организациях. Если человек не хочет держать в руках оружие, он должен за полгода до призыва подать заявление в военкомат. В случае одобрения заявки на гражданских должностях в армии придется отслужить 18 месяцев, а в госучреждениях, подчинённых исполнительной власти или органам местного самоуправления, — 21 месяц. Ежегодно в Вооруженные Силы призывают около 260 тысяч человек, из них только чуть более тысячи идут на альтернативную службу.

Согласно новому закону, вступающему в силу 15 ноября, при объявлении мобилизации люди, проходящие альтернативную службу в войсках, продолжат служить там же. Но альтернативщиков из гражданских организаций тоже могут отправить на работу в Вооруженные Силы. Под это правило попадает весь список специальностей для прохождения альтернативной службы, который ежегодно утверждает Минтруд. Сейчас в нем 127 профессий, в том числе врачи, учителя, воспитатели, инженеры, юрисконсульты, агрохимики, почтальоны, повара, оленеводы, лифтёры, артисты балета, хора и оркестра. Всех их вправе перевести на гражданские должности в армию.

Во втором чтении в закон внесли поправку о призыве граждан, отбывших наказание за совершенные преступления. Раньше в законодательстве был запрет на призыв по мобилизации людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. По статье 86 Уголовного кодекса судимость считается погашенной как минимум через восемь лет после отбытия наказания. Если осуждённый отсидел положенный срок и вышел из тюрьмы, сразу призвать на службу его не могли.

Смотрите также Путин подписал указ о службе иностранцев в Вооружённых Силах РФ

Но теперь этот запрет сняли, и на фронт можно попасть сразу после выхода на свободу. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, соавтора документа Анатолия Выборного, многие из ранее судимых хотят пойти в армию добровольцами, но не могли это сделать из-за существующих законодательных ограничений. После принятия закона у них будет такое право. «Закон позволит ряду лиц, отбывших наказание, чья судимость еще не погашена, отправиться на передовую, чтобы защищать Родину, — сказал Выборный.

При этом для осужденных по 23 статьям Уголовного кодекса будут действовать прежние правила. «Федеральный закон устанавливает запрет призыва на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступлений террористической направленности, а также наиболее тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства», — пояснил ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин.

Не возьмут на фронт до погашения судимости шпионов, предателей Родины, организаторов и участников мятежа, незаконных вооруженных формирований, экстремистских организаций. Не призовут по мобилизации тех, кто осужден за захват заложников, финансирование терроризма, угон самолета, покушение на жизнь государственных деятелей, призывы к терроризму или экстремизму, незаконное приобретение, хранение, использование и передачу ядерных материалов или радиоактивных веществ. Они смогут защищать Родину только по прошествии восьми лет после выхода на волю.