Общество

Работающие удалённо псковичи спят дольше - исследование

Те, кто работает в Пскове удалённо, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. По данным сервиса SuperJob, большинство псковичей спит 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 3% опрошенных. Менее 4 часов - 2 из 100.

Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов. Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический пскович до 34 лет спит в среднем 7,2 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет - 6,8 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,7 против 7 часов.

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие удалённо спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, - 7,3 против 6,7 часа соответственно.