Общество

Фриду и Хильдегард разыскивает их брат в Псковской области

Хайнс Шмидт разыскивает своих сестер – Фриду и Хильдегард в Псковской области. Об этом сообщается в группе проекта «Жди меня» в социальной сети «ВКонтакте».

Связь с ними была потеряна в 1945 году.

«Моя старшая сестра, Хильдергард Шмидт, родилась 24 мая 1920 года в Восточной Пруссии, округ Рагнит Мамель. Последнее место жительства - Бендигсфельде, округ Тильзит-Рагнит, Восточная Пруссия. В феврале 1944 года она и наша младшая сестра Фрида были арестованы и помещены во временный лагерь. В нем было много немецких девочек и женщин. Моим сестрам на тот момент было 24 и 13 лет», - указал заявитель в своем письме.

Они были зарегистрированы и допрошены на принадлежность к нацистским, политическим и военным организациям. Лагерь находился в Лабиау, в Восточной Пруссии (сейчас это место называется Громово и относится к Калининградской области).

«В конце февраля или в начале марта их всех из лагеря колонной погнали в направлении Инстербурга, а затем на поезде в Сибирь или на Урал. Я пытался в течении многих лет через немецкий Красный крест узнать о судьбе своих сестер. Но все безрезультатно. Возможно, сохранились какие-нибудь транспортные или лагерные записи в архивах. Может быть, их уже и нет, то хоть узнать, где они похоронены», – добавил мужчина.