Общество

Почти три тонны муки и риса не пропустили через границу РФ в Псковской области

Факт недостоверного декларирования риса и пшеничной муки установили в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» (Себежский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления Россельхознадзора.

Продукция, произведенная в Италии, следовала автотранспортным средством в адрес предприятия из Москвы.

При проверке декларации о соответствии было установлено, что в протоколах испытаний к ней отсутствовали сведения об исследованиях образцов продукции по следующим показателям: ГМО и заражённость возбудителями «картофельной болезни хлеба».

В результате ввоз почти трёх тонн груза на территорию России был запрещен, оформлен возврат груза производителю.