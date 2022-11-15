Общество

Почти 3000 псковских родителей получают пособие по уходу за детьми до полутора лет

Пенсионный фонд России с 2022 года принял от соцзащиты полномочия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки. Самая массовая из них – ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Такое пособие сейчас получают 2 897 жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Право на пособие имеют следующие категории неработающих граждан:

мама ребёнка до 1,5 лет, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката;

родитель ребёнка до 1,5 лет, а также опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребёнком;

родитель ребёнка до 1,5 лет, а также опекун или родственник, обучающиеся очно;

неработающий родитель ребёнка до 1,5 лет, а также его опекун или родственник.

Размер выплаты зависит от времени, когда произошло увольнение: во время отпуска по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком или во время беременности. Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составляет 40% средней зарплаты за последний год до увольнения (минимальный размер - 7 677,81 рубля в месяц). Если увольнение было во время отпуска по уходу за ребёнком, то в размере, установленном на последнем месте работы. В остальных случаях – 7 677,81 рубля.

Оформить пособие можно в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Подробная информация о выплате размещена на сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения», в подразделе «Семьям с детьми».