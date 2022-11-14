Общество

«Чем кормить детей?»: бывшей жене мобилизованного псковича перестали приходить алименты

Бывшая жена мобилизованного жителя Псковской области пожаловалась на сайте губернатора на то, что после призыва её бывшего супруга на военную службу ей перестали приходить алименты.

«Бывшего мужа забрали по мобилизации, мы в разводе, двое детей, со вторым ребёнком я в декрете. На старшего получала алименты ежемесячно, последняя выплата была с работы 5 октября. В этом месяце ничего не получила. Как жить? Чем кормить детей? Куда мне обращаться, чтобы получать алименты на детей? Везде разводят руками. Помогите разобраться в данном вопросе. Куда направлять исполнительный лист, чтобы удерживать алименты?» - спросила женщина.

Ответственным за реагирование на данную жалобу назначили начальника управления специальных программ правительства Псковский области Андрея Вьюнова. Он сообщил, что обращение принято к рассмотрению.

Ранее в Государственной Думе предлагали возложить на государство обязательства мобилизованных по алиментам.