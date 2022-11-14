Общество

Новую памятную монету Банка России посвятили Антошке

Новую памятную монету Банка России посвятили Антошке из советского мультфильма. Об этом Банк России сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Банк России

«Антошка - герой мультфильма из первого выпуска легендарного киноальманаха "Веселая карусель № 1", которую выпустил Союзмультфильм. Песню о нём сочинили поэт Юрий Энтин и композитор Владимир Шаинский», - рассказали авторы канала.

Монеты «Веселая карусель №1» сейчас есть трех видов: серебряная номиналом 3 рубля, из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей и из недрагоценных металлов с цветным покрытием номиналом 25 рублей.