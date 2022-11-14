Общество

День правовой помощи детям-сиротам проведут в Псковской области

День правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителем и людям, желающим принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, проведут в Псковской области 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Минюста России.

Площадки для проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Псковской области можно увидеть по ссылке. С участниками мероприятий обсудят:

вопросы, связанные с устройством ребёнка на воспитание в семью,

социальные вопросы,

вопросы, связанные с трудовой деятельностью,

вопросы о поступлении в высшие и средне-специальные образовательные учебные заведения,

другие правовые вопросы.

День правовой помощи проводит управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области совместно с комитетом юстиции Псковской области и другими государственными органами региона в целях реализации положений федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ, учитывая социальную значимость данного направления.