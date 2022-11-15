Общество

Снег прогнозируют в Псковской области ночью 16 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 16 ноября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков, на дорогах местами образуется гололедица.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что Псковская область полностью подготовилась к холодам.