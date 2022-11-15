Общество

«Трудовую мобилизацию» студентов поддерживает треть россиян — опрос

Общественное мнение разделилось в оценках инициативы о трудовой мобилизации студентов. Больше всего вопросов — у самих студентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в том числе студенты и родители учащихся вузов и ссузов.

Несколько регионов страны объявили о «трудовой мобилизации» студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений: обучающиеся замещают сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации.

За «трудовую мобилизацию» студентов высказался каждый третий экономически активный россиянин (34%). Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 34%, причём отцы голосовали «за» чаще матерей — 40 и 27% соответственно: «Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!»

36% россиян высказались против «трудовой мобилизации» студентов: «Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!»

Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 29%, 42% затруднились с оценкой инициативы.