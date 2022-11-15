Общество

Об электронном паспорте коров и новой линии разлива молока рассказали руководству региона на ферме «Красное знамя»

Сельскохозяйственное предприятие «Красное знамя» посетили в ходе рабочего визита в Новосокольнический район губернатор Михаил Ведерников и спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

На крупнейшей молочно-товарной ферме региона руководство области встречал её директор Владимир Довгун, а также депутат областного Собрания Андрей Козлов, начинавший реализацию этого проекта в 2019 году. Здесь были депутат Государственной Думы и координатор партийного проекта «Единой России» по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё» Александр Козловский, депутат регионального парламента Олег Савельев, председатель комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору областного правительства Николай Романов.

Ферма расположена на 27 гектарах. Поголовье насчитывает 3760 коров, в том числе дойное стадо – более двух тысяч голов. «Технология доения представлена роботизированной каруселью на 60 мест, которая способна доить 360 коров в час», - рассказал о принципе современного предприятия Андрей Козлов. По словам депутата, самые современные технологии применяются здесь и при содержании животных, что позволяет создать оптимальный комфорт.

Губернатор осмотрел корпуса, где находятся животные. У каждой коровы предприятия есть электронный паспорт, любую из них можно найти в картотеке компьютера и получить все данные о животном с рождения. Благодаря современной технологии надоенное молоко не контактирует с воздухом.

Александр Козловский предложил Михаилу Ведерников попробовать продукцию предприятия: пастеризованное и непастеризованное молоко. Николай Романов обратил внимание, что оборудование для переработки было приобретено на средства регионального гранта по проекту «Агростартап». «Очень серьёзная помощь оказывается сельхозпредприятиям со стороны правительства области», - отметил руководитель профильного комитета. «Оборудование российского производства?» - уточнил губернатор, на что получил положительный ответ.

В ходе осмотра территории предприятия Андрей Козлов попросил отремонтировать участок дороги, который ведёт к предприятию, и предложил сделать это за счёт средств на содержание дорожной сети. Михаил Ведерников поручил Николаю Романову проработать этот вопрос.

Добавим, объём инвестиций в проект молочной фермы на 1,8 тысячи фуражных коров в деревне Насва составил свыше 1,1 млрд рублей. Строительство началось в 2019 году, в декабре 2021 года предприятие вышло на полную производственную мощность в 14,5 тыс тонн молока в год. Среднесписочная численность сотрудников на начало ноября составила 107 рабочих мест, среднемесячная заработная плата – почти 55 тысяч рублей.