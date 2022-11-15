Общество

«Единая Россия» продолжает обеспечивать защиту прав мобилизованных и их семей

С начала специальной военной операции «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«"Единая Россия" всегда исходила из того, что главный капитал, который накоплен партией, это внимание людей, неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны. Это проявлялось в разный период и в разных ситуациях — и, конечно, сейчас, в сложнейший период в жизни нашей страны. Поэтому максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия"», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Первой — ещё в марте — была реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на этих военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО — в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Ещё один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

Помимо этого, партия предложила правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от их места жительства. В письме, которое Андрей Турчак ранее направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, предлагается назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев (3 ноября Владимир Путин подписал указ об этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно. Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств — значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы правительства.

В федеральный перечень льгот «Единая Россия» также предлагает внести бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий; право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО, на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших; право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно и т.д.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нём появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Кроме того, служба в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию. Периоды участия в СВО будут засчитываться и в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. А при определении размеров пенсии удвоится индивидуальный пенсионный коэффициент.

Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. А в случае, если они являются единственными владельцами предприятия (таких субъектов в стране насчитывается около 800 тысяч), — получать «кредитные каникулы».

Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей — пособий беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением первого или второго ребёнка и социального контракта.

В регионах по инициативе депутатов партии дополнительно принимаются иные меры поддержки — широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, компенсация расходов на детские сады, транспортные и налоговые льготы.

«По инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области для мобилизованных введена региональная единовременная выплата, которая составляет 50 тысяч рублей. Все мобилизованные жители региона на два года освобождены от уплаты транспортного налога. Для детей из семей мобилизованных введено первоочередное устройство детей в образовательные учреждения, на время службы отца семьи освобождаются от платы за детских сад и за горячее питание в школах.

Кроме того, в Псковской области работает Центр помощи семьям мобилизованных граждан в проектном офисе «Команда 2018». В центре семьи призывников получают помощь специалистов по социальной защите, труду и занятости, образованию, сотрудников пенсионного фонда, представителей банков и других организаций», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Также во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения #МыВместе. Всего в этой работе сейчас задействованы около 5 тысяч волонтёров «Единой России».

Работа партии по поддержке военнослужащих, занятых СВО, будет продолжена. В частности, в Госдуму внесен законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Инициатива уже получила поддержку профильного комитета Госдумы.