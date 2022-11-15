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Общество

Обновлённые Летний сад и улицу Садовую проинспектировал губернатор в Новосокольниках

15.11.2022 17:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки осмотрел обновленный парк «Летний сад» в Новосокольниках сегодня, 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Работы проводились по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Вместе с главой региона площадку посетили депутаты Псковского областного Собрания во главе со спикером Александром Котовым, председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов и глава Новосокольнического района Виталий Соловьев.

Благоустройство проводилось в два этапа и было завершено в этом году. Год назад в парке спилили и выкорчевали более 50 аварийных деревьев, выполнили устройство пешеходных дорожек, установили скамейки и урны. В этом — установили многофункциональную детскую игровую зону с качелями и горками. На дополнительные средства из регионального бюджета в Летнем саду появилось уличное освещение.

Также в ходе объезда Михаил Ведерников оценил качество ремонта автомобильной дороги по улице Садовой в Новосокольниках. Участок длиной около 500 метров привели в порядок в соответствии с государственной программой Псковской области «Развитие транспортной системы».

Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили тротуары, провели рубку деревьев и кустарников. Дополнительно были благоустроены прилегающие дворовые территории. Стоимость работ составила более 8,8 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил комплексный подход районной администрации в реализации обоих проектов. Кроме того, он поблагодарил главу района Виталия Соловьева за хозяйственный подход и заблаговременную подготовку к сезону дорожных работ 2023 года. Губернатор также обсудил с руководителем муниципалитета возможности реконструкции здания, в котором раньше размещался кинотеатр «Мир».

Теги: #Новосокольнический район
Источник: Псковская Лента Новостей
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