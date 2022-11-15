Общество

В России «определённо счастливы» 35% жителей - ВЦИОМ

Более трети россиян с уверенностью назвали себя счастливыми людьми (35%) в ходе октябрьского мониторинга счастья в стране. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования, посвященного теме счастья.

Почти каждый второй ответил, что скорее является таковым (46%). В общей сложности большинство россиян в той или иной степени счастливы (81%). Заявили об обратном 15% опрошенных, а у 4% ответ на этот вопрос вызвал затруднения.

«Индекс счастья в России предсказуемо снижается на фоне экономического потрясения и спецоперации. Однако он по-прежнему выше прошлогодних значений. Категория счастья — предмет изучения многих социальных наук. Его уровень служит индикатором благополучия общества, социального самочувствия, удовлетворенности жизнью. Самооценка уровня личного счастья зависит от многих факторов, одним из которых являются внешние обстоятельства», – отметили авторы исследования.

За весь период измерений доля счастливых россиян лишь дважды опускалась ниже 50% — в 1990 и 1992 годах (44% и 42% соответственно). Можно предположить, что столь низкие оценки уровня личного счастья в эти годы отмечались на фоне масштабных политических перемен и социально-экономических реформ. Рост неопределенности мог также отразиться на рекордно высокой для этого вопроса доле затруднившихся с ответом (29% и 22% соответственно).

Максимальный уровень счастливых россиян пришелся на конец 2017 года — в декабре об этом заявили 87% опрошенных. Спустя полтора года, в апреле 2019, значение вновь приблизилось к пиковому — 86%.

Индекс счастья* в октябре 2022 года идентичен мартовским показателям — 66 пунктов (март 2022 года — 68 пунктов). На протяжении последних двух лет уровень личного счастья в стране стабилен: за аналогичный период (октябрь 2020 и 2021 годов) показатель был 66 и 63 пункта соответственно.

Что касается окружения, то 43% россиян полагают, что среди их знакомых число счастливых и несчастливых примерно поровну. Примерно столько же считают, что их окружают преимущественно счастливые люди (40%), за год показатель вырос на 10 процентных пунктов (30% в октябре 2021 года). Десять лет назад эта позиция была доминирующей, ее придерживался каждый второй (2012 года — 49%). Еще 11% сегодня менее оптимистичны — по их мнению, в кругу их знакомых и близких преобладают несчастливые люди. В 2011 году эту точку зрения разделяли вдвое больше россиян — 24%. Именно тогда социальный индекс счастья** достиг минимального значения в 50 пунктов. В октябре текущего года он составил 59 пунктов, что на 8 пунктов выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (октябрь 2021 года — 51 пункт).

*Индекс счастья — показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от −100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

**Социальный индекс счастья — показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как вам кажется, среди ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Ответу «Скорее, больше счастливых» присваивается коэффициент 0,9, ответу «примерно одинаково и счастливых, и несчастливых» — коэффициент 0,5, ответу «скорее, больше несчастливых» — коэффициент 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам.