Общество

Завершены работы по переоборудованию части школы под детский сад в Порховском районе

Завершены работы по переоборудованию части Хиловской школы под детский сад в Порховском районе. Об этом рассказал глава Порховского района Юрий Семёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Семёнов | «ВКонтакте»

«Тёплые, светлые, просторные помещения в Хиловской школе обрели новых хозяев. Сегодня поздравил педколлектив и воспитанников детского сада в деревне Хилово с новосельем. Выражаю слова благодарности родителям воспитанников, которые оказали неоценимую помощь в переезде и благоустройстве», – написал Юрий Семёнов

Работы продолжались в течении трёх месяцев. На эти цели из местного бюджета было выделено 3,8 миллионов рублей.