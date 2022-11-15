Общество

Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

Какао является одним из самых популярных напитков. Он полюбился многим благодаря вкусовым качествам и множеству полезных свойств. Вместе с тем злоупотреблять им не стоит. Как рассказала в беседе с изданием Life детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалёва, какао нужно пить в умеренных количествах.

Какао обладает множеством полезных свойств. Этот тонизирующий напиток понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень "плохого" холестерина, а также улучшает настроение. Но злоупотреблять им не стоит, особенно людям с лишним весом и беременным. От напитка нужно отказаться и людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей, так как в его составе есть кофеин, оказывающий возбуждающее действие.

«С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешённые сахарозаменители», — подчеркнула собеседница Лайфа.

Кроме того, какао стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта следует ограничиться двумя чашками в день. То же самое касается и беременных, ведь за счёт в его составе серотонина, триптофана и фенилэтиламина он может вызвать аллергию.