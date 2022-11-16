Общество

Объёмы производства строительной техники снизились в России

Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года, рассказали в Росспецмаше. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих, пояснили там. Сейчас производители активно ищут новых партнёров и прорабатывают логистику.

«По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%. Стоит отметить, что весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось», — приводят сообщение организации «Известия».

Из-за нарушения путей поставок комплектующих цена на них повысилась, следовательно, подорожала и сама строительная техника, пояснили в Росспецмаше. Там считают, что это может сыграть на руку зарубежным компаниям. Впрочем, произведённые в России стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными, подчеркнул владелец парка строительной техники Вячеслав Боткин.

«Наша строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счёт своей надежности и высокой износостойкости. Например, в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции. Нашим заводам удалось избежать больших потерь за счёт предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года», — отметил эксперт.