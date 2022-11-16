Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первому игроку приготовиться
«Самовар» русское застолье
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о переходе на четырёхдневку
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Кофейни в Пскове
лучшие медцентры
оборудование и кадры в санаториях
досуг готовимся к сезону
МакSим в Пскове
наша Маша
 
 
 
ещё Общество 16.11.2022 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022 10:240 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» показали свои таланты 16.11.2022 10:140 Итоги волонтёрской деятельности в Псковской области подведут на брифинге в пресс-центре ПЛН 16.11.2022 09:441 Каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов 16.11.2022 09:320 Объёмы производства строительной техники снизились в России
 
 
 
Самое популярное 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Объёмы производства строительной техники снизились в России

16.11.2022 09:32|ПсковКомментариев: 0

Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года, рассказали в Росспецмаше. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих, пояснили там. Сейчас производители активно ищут новых партнёров и прорабатывают логистику.

«По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков — на 28%, кранов-трубоукладчиков — на 17%, автокранов — на 4%. Стоит отметить, что весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось», — приводят сообщение организации «Известия».

Из-за нарушения путей поставок комплектующих цена на них повысилась, следовательно, подорожала и сама строительная техника, пояснили в Росспецмаше. Там считают, что это может сыграть на руку зарубежным компаниям. Впрочем, произведённые в России стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными, подчеркнул владелец парка строительной техники Вячеслав Боткин.

«Наша строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счёт своей надежности и высокой износостойкости. Например, в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции. Нашим заводам удалось избежать больших потерь за счёт предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года», — отметил эксперт.

Теги: #строительство #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 136 человек
16.11.2022, 10:360 На что жалуется псковская медицина? 16.11.2022, 10:330 Старинные монеты попыталась вывезти гражданка Украины через границу в Псковской области 16.11.2022, 10:260 Псковские дороги обработали противогололёдными материалами 16.11.2022, 10:240 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» показали свои таланты
16.11.2022, 10:200 Отели Турции на следующее лето поднимут цены на 30-50% 16.11.2022, 10:140 Итоги волонтёрской деятельности в Псковской области подведут на брифинге в пресс-центре ПЛН 16.11.2022, 10:020 Кухня горела в здании великолукского магазина 16.11.2022, 10:000 Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта
16.11.2022, 09:550 Система ресоциализации осужденных появится в России 16.11.2022, 09:441 Каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов 16.11.2022, 09:320 Объёмы производства строительной техники снизились в России 16.11.2022, 09:210 Психолог назвал три способа победить осеннюю хандру без таблеток
16.11.2022, 09:100 Интерес к обучению в школе приёмных родителей в России упал на 80% 16.11.2022, 08:580 Международный день терпимости отмечают 16 ноября 16.11.2022, 08:440 Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове 16.11.2022, 08:290 Режим повышенной угрозы теракта ввели в аэропортах Москвы
16.11.2022, 08:150 Мошенники могут получать СМС-сообщения россиян – эксперт 16.11.2022, 07:590 В охранных зонах России предложили строить многоэтажки 16.11.2022, 07:350 Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао 16.11.2022, 07:190 Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год
16.11.2022, 07:000 Наблюдать за погодой советует народный календарь 16 ноября 16.11.2022, 06:040 Выпускникам специалитета хотят дать право на поступление в магистратуру 15.11.2022, 22:002 «Изорник» и «котечник»: псковичам предлагают проверить свои знания о Судной грамоте 15.11.2022, 21:400 Петербургский театр приглашает псковичей на кукольный спектакль о Петре Первом
15.11.2022, 21:350 Посвящённое Дню призывника мероприятие состоялось в администрации Псковского района 15.11.2022, 21:320 Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе 15.11.2022, 21:242 Гастроэнтеролог предупредил о побочных эффектах некоторых популярных препаратов 15.11.2022, 21:191 Отоларинголог рассказала о причинах «шума в ушах»
15.11.2022, 21:082 Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе 15.11.2022, 21:000 Осуждённые в себежской колонии учатся шить вкладыши из флиса для обувной фабрики 15.11.2022, 20:550 Губернатор призвал руководство Новосокольнического района чаще пользоваться внебюджетным финансированием проектов 15.11.2022, 20:401 Предприятиям Пскова напомнили об изменении правил утилизации свинца и ртути
15.11.2022, 20:190 Псковские школьники встретились с соавтором повести «Была деревня Красуха» 15.11.2022, 20:190 Вечер поэзии Артема Тасалова пройдёт в Пскове 20 ноября 15.11.2022, 20:001 Почти 500 партий продукции животного происхождения в Псковской области отправили на экспорт 15.11.2022, 19:590 «Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа. ВИДЕО
15.11.2022, 19:470 Директор Псковского музея-заповедника посетила праздник в храме святых Космы и Дамиана в Локно 15.11.2022, 19:450 Завершены работы по переоборудованию части школы под детский сад в Порховском районе 15.11.2022, 19:330 Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове 15.11.2022, 19:310 Работы по реконструкции площади и сквера продолжаются в Острове
15.11.2022, 19:150 Почти 3000 псковских родителей получают пособие по уходу за детьми до полутора лет 15.11.2022, 19:000 Памятный знак Александру Матросову отремонтируют в Локнянском раойне к 100-летию героя 15.11.2022, 18:430 Курортный сбор хотят ввести в Санкт-Петербурге 15.11.2022, 18:330 Великолукский студент и его партнерша по танцам победили на чемпионате России по секвею
15.11.2022, 18:310 С Богом под пулями: как псковский священник помогает солдатам в зоне СВО 15.11.2022, 18:150 «Единая Россия» продолжает обеспечивать защиту прав мобилизованных и их семей 15.11.2022, 18:050 Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района 15.11.2022, 18:040 О Хэллоуине речи нет и не будет никогда - заведующая музеем в Полибино
15.11.2022, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 ноября 15.11.2022, 18:000 Почти три тонны муки и риса не пропустили через границу РФ в Псковской области 15.11.2022, 17:501 В России «определённо счастливы» 35% жителей - ВЦИОМ 15.11.2022, 17:490 Ресторан «Покровский» приглашает попробовать новые блюда
15.11.2022, 17:400 Обновлённые Летний сад и улицу Садовую проинспектировал губернатор в Новосокольниках 15.11.2022, 17:351 Псковские спортсменки привезли 10 медалей с фестиваля-конкурса «На высоте» 15.11.2022, 17:300 Расходы бюджета Пскова на 2023 год превышают 6 млрд рублей 15.11.2022, 17:190 Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе
15.11.2022, 17:171 Опочанка заплатит штраф за оскорбление кассира по национальному признаку 15.11.2022, 17:120 Дом для кошек построил псковский депутат 15.11.2022, 17:110 Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем 15.11.2022, 17:050 Свыше 1600 жилых домов построили в Псковской области с начала года
15.11.2022, 17:000 Борис Елкин встретился с победителями «Большой перемены» 15.11.2022, 16:520 Италия прекратит принимать для оформления виз пятилетние загранпаспорта россиян с 15 декабря 15.11.2022, 16:363 Михаил Ведерников и Александр Котов договорились о программе строительства модульных станций скорой помощи 15.11.2022, 16:301 Интерактив: Мусорный коллапс на улице Чехова в Пскове
15.11.2022, 16:280 Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю 15.11.2022, 16:240 В восьми районах Псковской области уже неделю нет случаев заражения COVID-19 15.11.2022, 16:200 Музейщики рассказали о реставрации псковского клада 15.11.2022, 16:152 К станку с 14
15.11.2022, 16:130 Псковские спорстмены привезли награды с Кубка России по бадминтону 15.11.2022, 15:550 Мини-обсерватория может появиться в музее Софьи Ковалевской в Великолукском районе 15.11.2022, 15:480 Об электронном паспорте коров и новой линии разлива молока рассказали руководству региона на ферме «Красное знамя» 15.11.2022, 15:420 Сбербанк зафиксировал восстановление спроса на ипотечные кредиты на Северо-Западе
15.11.2022, 15:370 Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка 15.11.2022, 15:256 Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове 15.11.2022, 15:190 Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявили в Росавиации 15.11.2022, 15:081 Безлимитный трафик для онлайн-шопинга стал доступен клиентам Yota
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru