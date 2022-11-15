Общество

Международный день терпимости отмечают 16 ноября

Международный день, посвящённый терпимости, ежегодно отмечают 16 ноября.

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Она провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. В борьбе с нетерпимостью законы необходимы, но в отдельных случаях недостаточны, уточняет calend.ru.

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

Не меньшую роль играет и образование. Нетерпимость уходит корнями в невежество и страх. Нетерпимость также тесно связана с преувеличенным чувством собственного достоинства и гордости, будь то личной, национальной либо религиозной. Эти понятия заложены в процесс обучения и познаются с детства. Поэтому, больше внимание следует уделять образованию. Необходимо прилагать больше усилий для обучения детей таким понятиям, как права человека и другой образ жизни.

Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное пренебрежение к человеческой жизни.

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вызывающую тревогу тенденцию отчасти подпитывает растущая тенденция к определению различий с точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или интересов.

В результате, отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, национальной или иной самобытности. Такие угрозы, будь то широкомасштабный геноцид или каждодневное унижение в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у каждого человека.

В 1995 году в ознаменование Года ООН, посвященного терпимости, и 125-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди (которая отмечалась в 1994 году), ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы терпимости и ненасилия.

Премия присуждается раз в два года, и её вручение приурочено к Международному дню терпимости. Премия может быть присуждена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. Так, в 2014 году лауреатами Премии стали активисты, отстаивающие права человека, Ибрагим Аг Идбалтанат (Мали) и Франcиско Хавьер Эстевес Валенсия (Чили), в 2016 году премией был награждён российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности). В 2018 году премии были удостоены канадский режиссер Манон Барбо и кенийская НПО «Инициатива сосуществования». В 2020-м — Центр по урегулированию конфликтов из Демократической Республики Конго, который получил признание за свою работу по защите прав человека, за свою неустанную приверженность делу спасения детей-солдат в рядах боевиков, а также за их реабилитацию и реинтеграцию в их родные общины.