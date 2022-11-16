Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» показали свои таланты

Конкурс талантов среди финалисток фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» состоялся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«К этому дню участницы подготовились более чем серьёзно, показав свои самые разнообразные таланты. Зрителям и жюри удалось посмотреть разнообразные танцевальные номера и инсценировки, послушать вокальные произведения и стихи, удивиться игре на музыкальных инструментах и показу авторской коллекции одежды. В гости приходил даже Стас Михайлов - не совсем в оригинальном исполнении, но от этого радость встречи зрителей с ним была такой же эмоциональной. Другими словами, программа в этот день была более чем насыщенной и разнообразной!» - рассказали организаторы.

В жюри конкурса талантов были:

певица Джана,

Мисс Псков 2021 Дарья Холмова,

обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко,

директор компании «AV-House».

В итоге в топ-3 победительниц конкурса талантов среди «Мисс» вошли Ирина Шкута с гимнастическим этюдом, Екатерина Филатова с вокальным номером. Титул «Мисс Талант» получила Карина Емельянова с испанским танцем.

Призовые места конкурса талантов среди «Миссис» получили Ольга Михайлова с латино-американским танцем, Анжелика Анищенко с патриотическим номером «Встанем». Титул «Миссис Талант» получила Вера Богданова с коллаборацией на тему джампинга и выступления Стаса Михайлова.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» состоится 26 ноября и пройдет в БКЗ филармонии.