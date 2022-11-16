Общество

Более 3,5 тонн сушёных ягод не пустили на территорию РФ через границу в Псковской области из-за клопов

Более 3,5 тонн сушёных ягод не пустили на территорию РФ через латвийско-российскую границу на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

При контроле было обнаружено опасное насекомое. Лабораторная экспертиза установила, что ягоды заражены коричневым-мраморным клопом. В ведомстве отметили, что это первый случай выявления данного вида карантинного объекта за 2022 год в партии подкарантинной продукции, ввозимой на территорию страны.

Ввоз импортных сушеных ягод на территорию Российской Федерации запрещён. Груз подлежит возврату за счет их собственника.

Продукция следовала из Сербии в автотранспортном средстве в адрес производственного предприятия из Москвы.