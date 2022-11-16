Общество

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

Устойчивый снежный покров сформировался в Москве за неполные сутки.

«По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, к 9:00 высота снега в городе достигла 5 см», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Ранее стало известно, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По уточненным данным, температура воздуха на ВДНХ опускалась до минус 5,4 градуса.

Предыдущий минимум температуры в Москве отмечался 25 октября - минус 2,8 градуса. По прогнозу синоптиков, в конце недели морозы в столице окрепнут. В ночные часы температура воздуха может опуститься ниже минус 10 градусов.

Высота снежного покрова в городе к субботе может превысить 10 см.