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Общество

Любую информацию о пропавшем в Великих Луках в 1943 году стрелке ищет его правнучка

16.11.2022 11:33|ПсковКомментариев: 0

Любую информацию о своем прадеде Егоре Бабурине ищет заявительница Людмила через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Я разыскиваю прадеда Бабурина Егора (Георгий) 1908 года рождения. Был отправлен на войну в июле 1942 года из Пычасского РВК Удмуртской АССР. Звание - сержант, специальность - стрелок», – указала женщина.

В последнем письме, которое он написал в сентябре 1943 года, сообщил, что находится в Великих Луках (военная часть 43/11).

«Затем тишина: пропал без вести», - добавила она.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1763436.

Теги: #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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