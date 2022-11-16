Общество

Любую информацию о пропавшем в Великих Луках в 1943 году стрелке ищет его правнучка

Любую информацию о своем прадеде Егоре Бабурине ищет заявительница Людмила через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Я разыскиваю прадеда Бабурина Егора (Георгий) 1908 года рождения. Был отправлен на войну в июле 1942 года из Пычасского РВК Удмуртской АССР. Звание - сержант, специальность - стрелок», – указала женщина.

В последнем письме, которое он написал в сентябре 1943 года, сообщил, что находится в Великих Луках (военная часть 43/11).

«Затем тишина: пропал без вести», - добавила она.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1763436.