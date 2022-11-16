Общество

Псковичи стали чаще подавать иски в Арбитражный суд

5 146 исковых заявлений поступило в Арбитражный суд Псковской области за 9 месяцев 2022 года, это на 6,3% больше, чем в 2021 году (4 837). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Из 5146 поступивших в отчетном периоде исковых и иных заявлений поступило:

3495 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 12,4% больше, чем в 2021 году (3107);

370 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что на 12,3% меньше, чем в 2021 году (422);

994 заявления по делам о несостоятельности (банкротстве), что на 9,7% больше, чем в 2021 году (906).

Из числа поступивших исковых заявлений возвращено заявителям 373 заявления, что на 39,1% больше, чем за 2021 год (268 заявления) или 7,2% от всех поступивших заявлений.

Арбитражным судом Псковской области за 9 месяцев 2022 года рассмотрено 4454 дел, что на 9,8% больше, чем в 2021 году (4056 дел). Из 4454 рассмотренных за 9 месяцев 2022 года исковых и иных заявлений рассмотрено:

3090 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что составило 69,3% от общего количества рассмотренных заявлений, а в сравнении с 9 месяцами 2021 года на 7% больше (2886);

329 исковых и иных заявления по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что составило 7,3% от общего количества рассмотренных заявлений, а в сравнении с за 9 месяцами 2021 года на 29,2% меньше (465);

616 заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве), что составило 13,8% от общего количества поступивших заявлений, а в сравнении с за 9 месяцами 2021 года на 21,7% больше (506).

В 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства: с 826 до 824 дел (на 0,2%). В общем количестве рассмотренных дел, рассмотренные в указанном порядке дела составили 18,5% (в 2021 году – 20,4%).

Увеличение произошло по делам, рассмотренным в приказном порядке: с 1072 до 1191 дел (на 11,1%). В общем количестве рассмотренных дел, рассмотренные в указанном порядке дела составили 26,7% (в 2021 году – 26,4%).

За 9 месяцев 2022 года рассмотрено 4127 обособленных споров, что на 55,7% больше, чем за 9 месяцев 2021 года (2650).