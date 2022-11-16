Общество

Мишустин поручил Роструду жестко реагировать на утрату рабочих мест мобилизованными

Премьер Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Роструду жестко реагировать в случае выявления фактов, когда работодатели не сохраняют за мобилизованными их рабочие места.

На встрече с главой ведомства Михаилом Иванковым Мишустин напомнил о постановлении правительства, гарантирующем сохранение за всеми мобилизованными с 21 сентября 2022 года их рабочих мест, пишет «Интерфакс».

«Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, и необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями», - сказал в связи с этим премьер-министр.

В свою очередь Иванков рассказал, что уже работает специальная горячая линия, на которую поступило свыше 3 тысячи звонков, из них 60 обращений - жалобы о нарушениях прав работников.

«Михаил Юрьевич, жестко реагируйте. Я имею в виду, жесткость имеется в виду в том, чтобы обеспечить их права», - отреагировал глава правительства.

Иванков ответил, что на данный момент все имевшиеся проблемы решены.