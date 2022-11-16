Общество

Методы профилактики инсульта назвал врач

Спровоцировать нарушение кровоснабжения мозга может лишний вес, гипертония, курение, и сидячий образ жизни. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

«В первую очередь, необходимо следить за давлением. Сейчас стало доступно холтеровское мониторирование. Аппарат нужно носить с собой, он автоматически измеряет давление в течение дня. Это помогает точнее назначить терапию», – цитирует Александра Мясникова RuNews24.

Также врач посоветовал отказаться от курения, сократить потребление, следить за анализами и заниматься спортом каждый день.

«Если у вас инсульт, значит, у вас были предвестники, минимум, за 10-15 лет до того. Но вы продолжали есть пельмени, наворачивали пирожные, курили, сидели на попе ровно на диване, не двигались!» - дополнил врач в своей программе.