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Общество

Российский геотекстиль «Дорнит» стал неотъемлемой частью земляных и бетонных работ

16.11.2022 12:23|ПсковКомментариев: 0

Борьба с эрозией нестабильных грунтов, подземными водами и климатическими осадками во все времена требовала достаточно трудоёмких операций. Впервые радикальное решение этой проблемы появилось примерно в 1950 году, когда американские инженеры изобрели прочное влагостойкое полотно, сплетённое из синтетических нитей. С помощью такого материала стали укреплять реконструируемые фундаменты домов в штате Флорида, известном своими влажными болотистыми почвами. В 1968 году во Франции представили более долговечный аналог – толстое иглопробивное полотно из полипропилена, способное удерживать сыпучий грунт, не пропуская влагу. В России первая геомембрана отечественного производства появилась в недрах института «ДорНИИ». Изготовленный по уникальным технологиям сверхпрочный нетканый материал получил название «Дорнит».

Быстро растущий спрос на строительные полотна этой категории сформировал отдельный перспективный сегмент электронного рынка. Сегодня купить геотекстиль можно в специализированных интернет-магазинах с возможностью доставки прямо на объект. Впечатляющий выбор геомембран с различными физико-химическими характеристиками предоставляет возможность успешно решать широкий спектр задач в строительстве, ремонте и реконструкции. В частности, такие армирующие подложки повсеместно используются в дорожном строительстве, при создании дренажных и фундаментных систем, в проектах ландшафтного дизайна.

Современный иглопробивной Дорнит характеризуется исключительной климатической стойкостью, повышенной прочностью, устойчивостью к вибрациям, эффективной фильтрацией. Относительно невысокая стоимость многократно оправдывается неприхотливостью и выносливостью синтетической подложки. Соответственно именно эту разновидность геотекстиля массово используют в современных строительных программах. Отечественный производитель данных изделий полностью обеспечивает внутренний рынок, а также экспортирует продукцию в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан. Так что в этом случае импортозамещение позволяет подрядчикам экономить бюджеты масштабного строительства, исключая простои в работе, которые могут возникать из-за отсутствия геомембран. Профессиональные строители дают высокую оценку этой долговечной и износостойкой подкладке, способной выполнять сразу несколько полезных, а зачастую и необходимых функций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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