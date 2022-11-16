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Общество

Почти 1000 банкротов обратились в Арбитражный суд Псковской области с начала года

16.11.2022 12:38|ПсковКомментариев: 0

994 заявления о признании несостоятельным (банкротом) поступило в Арбитражный суд Псковской области за 9 месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде. 

Из них 38 заявлений в отношении юридических лиц, 6 заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей, 950 заявлений в отношении граждан.

Всего в отчетном периоде судом завершено производство по 719 делам о несостоятельности (банкротстве), из них 76 дел в отношении юридических лиц, 14 дел в отношении индивидуальных предпринимателей, 629 дел в отношении граждан.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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