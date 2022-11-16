Общество

Нагрузка на арбитражных судей в Псковской области увеличилась на 25%

Нагрузка на арбитражных судей в Псковской области увеличилась на 25,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Арбитражном суде.

В настоящее время штатная численность судей Арбитражного суда Псковской области составляет 22 единицы, фактическая численность судей - 19 человек.

Общее количество рассмотренных дел и заявлений (нагрузка) за 9 месяцев 2022 года составило 9393 дела и заявлений, за 9 месяцев 2021 года 7450 дел и заявлений.

«Среднемесячная нагрузка на судью по рассмотрению дел и заявлений в 2022 году составила 49 дел и заявлений в месяц, в 2021 году составила 39 дел и заявлений в месяц. Таким образом, нагрузка на судей в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 25,6%», - заключили в суде.