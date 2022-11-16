Общество

Фотозону для молодожёнов планируют создать в Острове

Комитет юстиции Псковской области заказал разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания отдела ЗАГС, расположенного по адресу: Остров, улица 25 Октября, 18. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 1 млн 206 тысяч 666,67 рубля.

ЗАГС находится в здании 1954 года постройки общей площадью 262,5 кв. м.

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В проекте необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, перепланировку помещений, замену всех окон и дверей, отделку всех помещений и устройство полов с износоустойчивым покрытием с высокими декоративными свойствами. Проектировщик должен рассмотреть возможность устройства входной группы с использованием стеклянных стен, ремонт фасада, включая цветовое решение, устройство крылец, козырьков, отмостки. Нужно благоустроить и озеленить территорию.

Предполагается предусмотреть установку малых архитектурных форм и организацию места для фотографирования молодоженов. В проекте должен быть проработан вопрос о необходимости устройства ограждения территории. Может измениться дизайн внутреннего пространства и фасада здания

Предполагается устройство пандуса с поручнем на входе в здание, оборудование специализированного санузла для маломобильных групп граждан, установка звонка для вывоза персонала (при необходимости). В проект внесут создание современного инженерного обеспечения объекта: ремонт внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения, устройство системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы теплоснабжения здания, сетей водоснабжения и водоотведения.

Срок завершения оказания услуг - не позднее 3 апреля 2023 года.