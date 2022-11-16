Фотозону для молодожёнов планируют создать в Острове

Комитет юстиции Псковской области заказал разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания отдела ЗАГС, расположенного по адресу: Остров, улица 25 Октября, 18. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 1 млн 206 тысяч 666,67 рубля.
ЗАГС находится в здании 1954 года постройки общей площадью 262,5 кв. м.
Предполагается устройство пандуса с поручнем на входе в здание, оборудование специализированного санузла для маломобильных групп граждан, установка звонка для вывоза персонала (при необходимости). В проект внесут создание современного инженерного обеспечения объекта: ремонт внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения, устройство системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы теплоснабжения здания, сетей водоснабжения и водоотведения.
Срок завершения оказания услуг - не позднее 3 апреля 2023 года.