Александр Братчиков: Россия должна быть страной с традиционными семейными ценностями

Россия должна быть страной с традиционными семейными ценностями. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он подчеркнул, что всегда будет поддерживать запрет на пропаганду ЛГБТ и гомосексуальных отношений: «Я буду всегда это поддерживать, чтобы у нас была нормальная традиционная страна с традиционными ценностями», - отметил парламентарий.
Ранее сообщалось, что депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку проекта федерального закона, разработанного для установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также для защиты детей от деструктивной информации.