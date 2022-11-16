Общество

Александр Братчиков: Россия должна быть страной с традиционными семейными ценностями

Россия должна быть страной с традиционными семейными ценностями. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я, безусловно, поддерживаю данную инициативу (о запрете пропаганды ЛГБТ — ред.). Я за традиционную семью, традиционный образ жизни, это очень правильно. Как может быть родитель №1 и родитель №2? Как до этого вообще можно было додуматься? Я понимаю, есть цивилизованный мир, я понимаю, наверное, по-другому невозможно какие-то ощущения получать, ну а дети? Кем вырастут дети после этого?» - сказал Александр Братчиков.

Он подчеркнул, что всегда будет поддерживать запрет на пропаганду ЛГБТ и гомосексуальных отношений: «Я буду всегда это поддерживать, чтобы у нас была нормальная традиционная страна с традиционными ценностями», - отметил парламентарий.

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Ранее сообщалось, что депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку проекта федерального закона, разработанного для установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также для защиты детей от деструктивной информации.