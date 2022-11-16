Общество

Курс НВП включат в школьную программу только по решению учителей и родителей – Кравцов

Курс начальной военной подготовки (НВП) будет внеурочным, в учебный план НВП может быть включена только с согласия педагогического и родительского сообщества. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании Госдумы.

«В федеральные основные образовательные стандарты включены элементы начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ на базовом уровне для специализированных классов кадетских, казачьих. Дополнительно разработали курс внеурочной деятельности, включение которого в учебный план является решением педагогического коллектива и родителей», - цитирует его «Интерфакс».

На прошлой неделе Сергей Кравцов заявил, что курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году.

«Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать», - сказал министр.

В Минпросвещения позже уточнили, что модули, посвященные начальной военной подготовке, уже входят в программу учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Во время уроков школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина, оказания первой помощи.

В России этой весной началось обсуждение идеи вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

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13 сентября Кравцов отмечал, что НВП включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса.