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Общество

Совфед одобрил закон о едином пособии для семей с детьми

16.11.2022 13:56|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации сегодня, 16 ноября, одобрил закон о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, сообщают «Известия».

Как дополнило РИА Новости, пособия назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Размер универсального пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. А вот пособие для беременной женщины составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Данная мера поддержки призвана объединить пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплата за первого и третьего ребенка до трех лет, а также пособия на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет.

Теги: #семья #дети #пособия #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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