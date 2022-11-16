Общество

Врач назвал средство «номер один» от гипертонии

Средством «номер один» от гипертонии назвал мочегонные препараты доктор Александр Мясников. Эффект достигается за счет выведения из сосудистой стенки натрия и расширения сосудов, уточнил врач.

От добавленной соли гипертоникам лучше отказаться, настаивает Мясников. Поэтому колбасы, хлеб и другие привычные продукты, в которых есть скрытая соль, лучше исключить из рациона. В России большинство людей злоупотребляют солью. Так, если норма для взрослого человека 5 грамм, то жители страны употребляют до 10-12 грамм, пишет RuNews24.

Также Мясников напомнил, что при лечении гипертонии большую роль играют правильно подобранные препараты и регулярность их приема.