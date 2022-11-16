Общество

Причины оспорить брак перечислили псковичам

Современное законодательство перечисляет условия, при которых брак можно оспорить, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете юстиции Псковской области.

Оспорить брак можно в следующих случаях:

отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины,

недостижение брачного возраста,

признание одного из лиц, вступающих в брак, судом недееспособным вследствие психического расстройства до заключения брака,

фиктивность брака,

если хотя бы один из супругов уже состоит в другом браке,

сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней или ВИЧ-инфекции.

Последствием признания брака недействительным является аннулирование всех правовых последствий брака, возникших при заключении брака. В результате признания брака недействительным:

правоотношения между супругами прекращаются,

супруги возвращаются в добрачное положение,

брак считается никогда не существовавшим,

брачный договор признаётся недействительным.

«При этом признание брака недействительным не затрагивает прав детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания его недействительным. Их правовое положение приравнивается к правовому положению детей, родившихся в действительном браке», - добавили в профильном комитете.