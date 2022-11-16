Причины оспорить брак перечислили псковичам

Современное законодательство перечисляет условия, при которых брак можно оспорить, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете юстиции Псковской области.
Оспорить брак можно в следующих случаях:
Последствием признания брака недействительным является аннулирование всех правовых последствий брака, возникших при заключении брака. В результате признания брака недействительным:
«При этом признание брака недействительным не затрагивает прав детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания его недействительным. Их правовое положение приравнивается к правовому положению детей, родившихся в действительном браке», - добавили в профильном комитете.