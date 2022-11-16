Общество

«PROПРАВО»: Особенности работы некоммерческих организаций и благотворительность. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить об особенностях работы некоммерческих организаций и о благотворительности. Эти темы она обсудит вместе с руководителем Центра устойчивого развития Псковской области, председателем совета Благотворительного Фонда «Добрый город» Семеном Никоновым.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираться в тонкостях законодательства.