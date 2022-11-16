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Общество

Социальную реабилитацию наркоманов хотят отделить от медицинской

17.11.2022 08:10|ПсковКомментариев: 0

Людям, больным наркоманией, предлагают помогать с трудоустройством, восстановлением документов, корректировать их психологическое состояние, чтобы они могли адаптироваться в социуме. Правительственный законопроект, определяющий, что может входить в социальную реабилитацию наркоманов, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших заседаний.

При этом документ предлагают доработать — убрать из него ограничение, которое не позволяет проводить социальную реабилитацию, пока больной наркоманией не пройдет медицинскую. Как стало известно, такую поправку предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Только в прошлом году в России поставили диагноз «наркомания» 13 896 людям. Годом ранее таковых было 12 495 человек. По действующему законодательству государство гарантирует всем больным наркоманией лечение, медицинскую и социальную реабилитацию. Для этого требуется согласие самого человека или, если он еще несовершеннолетний, его законного представителя. Обязать пройти лечение может только суд, если наркоман совершил преступление или правонарушение, сообщает «Парламентская газета»

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на заседании Госдумы в июне, в прошлом году амбулаторную реабилитацию прошли 17 тысяч пациентов, а стационарную — почти девять тысяч.

Но если организация психиатрическо-наркологической помощи строго регламентирована, то формы социальной реабилитации не определены и, соответственно, не урегулированы вопросы государственного контроля этой сферы, пояснил Салагай.

Поэтому правительство внесло законопроект, который разделяет понятия медицинской и социальной реабилитации. К социальной предложили отнести психологические, юридические, педагогические и трудовые услуги. Если быть точнее, то это, например, коррекция психологического состояния, чтобы человек мог адаптироваться в социуме, консультации по телефону доверия, помощь в поиске работы и трудовая адаптация, восстановление потерянных документов и социальных связей, формирование позитивных интересов. Возможно и заключение социального контракта — форма господдержки, когда человек получает помощь, скажем, пособие или возможность пройти профессиональную переподготовку, и одновременно берет на себя определенные обязательства, например, найти работу или вести свое подсобное хозяйство.  

Работа с наркоманами будет регламентирована правительством. По законопроекту Минздрав и Минтруд разработают и утвердят совместный порядок поэтапного прохождения больными медицинской и социальной реабилитации. 27 сентября Госдума приняла законопроект в первом чтении. Сейчас его готовят ко второму.

Документ еще нуждается в доработке, считает Бийсултан Хамзаев. Так, в законопроекте четко указано: социальная реабилитация возможна только после того, как больной наркоманией прошел медицинскую. Но не каждый наркозависимый нуждается в медицинской реабилитации. По словам Хамзаева, предложение отправлять каждого наркомана на медицинскую реабилитацию, даже если она не нужна, содержит коррупционные риски, так как на медпомощь выделяют немалые деньги из бюджета. К тому же человек может быть не готов к длительной медицинской реабилитации. «Попытка обязать наркозависимых проходить медицинскую реабилитацию для получения социальной реабилитации может лишь оттолкнуть их. Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и последующем направлении на курс социальной реабилитации», — сказал депутат «Парламентской газете».

По его мнению, в отдельных случаях достаточно одного-двух визитов к наркологу и далее уже социальной реабилитации, включающей в себя психологическую помощь,  чтобы человек мог вернуться полноценной личностью в социум и сказать наркотикам твердое нет.

Поэтому Хамзаев предложил внести в законопроект поправку, которая делает возможной социальную реабилитацию сразу после получения наркологической помощи, а не длительной медицинской реабилитации. По его мнению, это должно снизить распространение наркомании — по статистике, один зависимый может вовлечь в наркоманию десять человек.

Дискуссия об организации реабилитации наркоманов идет давно, и недаром. Были случаи, когда в частных реабилитационных центрах людей, страдающих наркоманией, удерживали против их воли, и были даже случаи гибели пациентов, напомнил психиатр-нарколог профессор, заслуженный врач России депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин. Именно поэтому эту сферу предлагают регламентировать. По мнению эксперта, надо разработать единую программу медико-социальной реабилитации.

А вот разделение на медицинскую и социальную реабилитацию условно: чтобы вернуть человека в строй, нужен комплекс мер, считает он. «Нужна биологическая, медицинская, психологическая помощь, чтобы устранить интоксикацию, метаболические нарушения, восстановить функции печени, психологическое самочувствие.  В это же время необходимо продумывать, как вытащить молодого человека из ямы, что сделать с его образованием, местом жительства. Тут подключаем психологов, социальных работников, строим мотивационную сферу, обучаем новой специальности и так далее», — сказал Говорин.

При этом лечащий врач должен быть в центре программы реабилитации, а центры медико-социальной реабилитации —  взаимодействовать с наркологической службой, считает врач. Так что главная задача законодательства в этой сфере — сделать так, чтобы люди, страдающие наркоманией, могли получить качественную помощь, а общество  было защищено от действий, которые могут совершить зависимые, отметил эксперт.  

Теги: #наркотики #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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