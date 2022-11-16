Общество

Увеличение снежного покрова ожидается на Северо-Западе России

Незначительное увеличение снежного покрова ожидается на Северо-Западе России в ближайшие дни, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вчерашний снегопад привёл в формированию в столичном регионе снежного покрова. По данным на утро среды, на базовой метеостанции ВДНХ его высота составляет 5 см, в центре города – на Балчуге – 7 см. <...> Всё это – климатические показатели декабря. Но, если в ближайшие дни в северо-западных областях снега добавится немного, то жителей центра страны ждёт настоящий разгул стихии. В связи с формированием над Черноземьем активного циклона снегопады усилятся и вырастут настоящие зимние сугробы высотой 15–20 см», - говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Псковской области ожидаются облачная погода, снег и гололёд.