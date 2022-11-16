Общество

К развитию российских стандартов мобильной связи подключат больше компаний

Российские власти рассматривают вариант новой «дорожной карты» по развитию перспективных стандартов мобильной связи на территории страны.

Расходы на нее оцениваются в 84 млрд руб., из которых 52 млрд руб. будут выделены из бюджета, а еще 31,4 млрд руб. вложат сами участники проекта. Их число по сравнению с версией документа, утвержденной правительством в 2020 году, значительно расширилось: помимо «Ростеха» и «Ростелекома» в состав исполнителей вошли «ИКС Холдинг», «Сколтех», «Новые телеком решения» и другие компании. Участники рынка считают обновленную стратегию более эффективной, сообщает «Коммерсантъ». Ответственность за реализацию инициатив возложена на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и Минцифры.

Обновленный документ включает в себя список продуктов, выделенных по пяти ключевым линейкам, которые должны быть разработаны и выпущены до 2030 года.

В их числе станции связи с поддержкой 4G (LTE) и 5G на основе открытой архитектуры OpenRAN, а также базовые станции стандартов 2G и 4G для небольших населенных пунктов и корпоративных сетей связи.