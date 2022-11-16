Общество

Россиян предупредили о новом сценарии мошенничества с банковскими картами

Мошенники опробовали новый способ обмана и стали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках. Как пояснили «Известиям» в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), злоумышленникам достаточно получить доступ к одному онлайн-банку жертвы.

Чтобы добраться до всех денег клиента мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их.

Такую схему обмана, распространившуюся в последние несколько месяцев, подтвердили в крупнейших банках. Примечательно, что перечисление на собственный счет многим жертвам злоумышленников кажется безопасным, поэтому такому сценарию доверяют быстрее.

Как пояснили в АРФГ, сразу перевести деньги на свой счет из основного банка жертвы мошенникам вряд ли бы удалось — у кредитной организации достаточно данных, чтобы приостановить нехарактерную операцию.

Она имеет признаки перечисления без согласия клиента. Поэтому мошенники убеждают перевести нужную сумму на свой же счет в другом банке.