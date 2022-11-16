Общество

Шеф-повару в Пушкинских Горах готовы платить до 110 тысяч рублей

Шеф-повара на постоянную работу ищут в Пушкинских Горах, специалисту готовы платить до 110 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

За последний месяц в Псковской области появилось около 10 новых вакансий для шеф-поваров. Средняя предлагаемая зарплата для шеф-поваров в Псковской области за последние 30 дней составляет 62 500 рублей, а это на 36% меньше, чем средняя предлагаемая заработная плата в России.

Касательно «дорогой» вакансии шеф-повара с зарплатой до 110 000 – такой доход компания готова предоставить специалистам с опытом работы не менее 3 лет, с образованием в сфере общественного питания. Необходимо наличие хорошего вкуса и умение вкусно готовить, опыт работы с большими объёмами и большой проходимостью. Умение организовать непрерывную и качественную работу всего производства кухни от приёмки до выдачи.

Будущему специалисту предстоит производить обеспечение работы всех цехов кухни: холодный, горячий, заготовочный, пицца, суши/роллы, кондитерский, своевременно обновлять меню, руководить производственным коллективом: отбирать персонал, обучать и управлять персоналом кухни; участвовать в ценообразовании и оптимизации себестоимости, производить анализ рентабельности.

Вакансия предполагает полный рабочий день. Контрактная система трудоустройства, с прописанными бонусами. Возможно обучение за счёт компании, предоставление жилья рядом с работой.