Общество

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнили почти на 46%

170 431 человек в Псковской области привили от гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне, что составляет 27,8% от численности населения области или 45,7% от плана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2022-2023 годах в регионе иммунизации против гриппа подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых. Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8% от численности населения.

«Ежегодная вакцинация против гриппа – самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Сентябрь-ноябрь – лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать», – отметили специалисты.