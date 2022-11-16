Общество

Ветеран боевых действий не смог купить льготный билет для посещения Псковского кремля

Ветеран боевых действий не смог купить льготный билет для посещения Псковского кремля 4 ноября. Об этом мужчина сообщил на сайте губернатора Псковской области 8 ноября.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Я со своей супругой приехал на экскурсию в Псков. Решили посетить Псковский кремль. При покупке билетов предъявил удостоверение ветерана боевых действий на оформление льготного билета на себя, но в предоставлении билета мне было отказано, хотя в перечне категорий лиц, имеющих бесплатное право посещения музея, ветераны боевых действий имеются. Мне пришлось оформить билеты по полной стоимости», - рассказал мужчина.

Он также на месте обратился к администрации музея, но ему заявили, что отказа не было. На вопрос, почему не выдали билет, его попросили снова обратиться на ту же кассу и сделать возврат. Спустя четыре дня деньги так и не поступили на счет военнослужащего.

«Вы не подумайте, что я такой мелочный, просто очень обидно. Ты не думаешь, когда едешь выполнять поставленные задачи руководством нашей страны о своей жизни, а когда возвращаешься - сталкиваешься с такими людьми, сидящими не на своем месте. Потраченные деньги мне не нужны, но если все-таки проснется совесть у сотрудников Псковского кремля, то пусть их отправят нуждающимся сиротам Пскова или военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территории Украины», - закончил свое обращение на сайте мужчина.

Как пояснили в пресс-службе Псковского музея-заповедника корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в перечне льгот, которые музей предоставляет гражданам, нет категории ветеранов боевых действий. Но Псковский музей-заповедник принял решение предоставлять гражданам равноценную льготу во время проведения СВО. В пресс-службе отметили, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, согласно которому музеи смогут предоставлять льготы участникам и ветеранам боевых действий.

В ситуации с военнослужащим, который не смог получить льготу, по словам сотрудников музея, имел место технический сбой. В момент обращения в программе «Супербилет», где указаны льготные категории, несколько позиций не отражались. Кассир не смогла провести гражданину льготу, а затем, после его обращения, в надлежащем порядке вернуть деньги.

«К сожалению, она своевременно не проинформировала руководство о возникшей проблеме. Кассиру вынесено дисциплинарное взыскание. Денежные средства будут возвращены заявителю. Псковский музей-заповедник приносит извинения за произошедший инцидент», - резюмировали в учреждении.