Общество

Пищеблок детского сада отремонтировали в Пскове после вмешательства прокуратуры

Пищеблок детского сада № 35 «Ромашка» в Пскове отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Прокуратура города Пскова проверила соблюдение безопасных условий обучения и содержания воспитанников в детском саду. Выяснилось, что из-за отсутствия ремонта в помещениях пищеблока не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления отремонтировать помещения пищеблока детского сада.

Суд удовлетворил требования прокурора. Благодаря вмешательству прокуратуры в настоящее время ремонт кухонных помещений в полностью выполнен.