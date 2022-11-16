Общество

Стройбаза на Алмазной расширила свой ассортимент

Строительная база на Алмазной по праву является крупнейшей площадкой по продаже строительных материалов в Пскове и продолжает пополняться новым ассортиментом под любые нужды псковичей. Сегодня Псковская Лента Новостей расскажет о двух новых магазинах стройбазы.

Сеть магазинов «Инстал»

https://pskovclimate.ru/

ТК Стройматериалов на улице Алмазной, пав.№15 и пав.№3 секция 31.

+7 (8112) 79-36-99

Сеть магазинов «Инстал» уникальна - здесь можно найти все необходимое для дома и квартиры по всем инженерным системам: отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция. Квалифицированные сотрудники подскажут, как сделать автоматическую систему водоснабжения, как правильно обогреть помещение при минимуме затрат и при максимуме эффективности и как правильно подобрать эффективное климатическое оборудование для своего дома.

Если вы аллергик или у вас дома растет маленький ребенок, то залог здоровья и хорошей жизни – правильная система вентиляции и кондиционирования. Новый отдел бытовой и промышленной вентиляции сети магазинов «Инстал» поможет вам подобрать необходимый кондиционер или вентилятор для свежего воздуха в доме.

С широким ассортиментом магазина можно не переживать за испорченный интерьер квартиры или дома – для каждого клиента найдется оборудование, подходящее под стилистику любого помещения.

«ЭлектроМаркет»

https://electromarket-im.ru/contacts/stores/128253/

улица Леона Поземского, 92, павильон №4

8-911-351-18-84

«ЭлектроМаркет» осуществляет комплексные поставки электрооборудования для объектов строительства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий. Клиенты магазина - это профессиональные электромонтажные организации, частные электрики, строительные компании и промышленные организации, так и частные лица, закупающие электротехнику для ремонта квартир или строительства частных домов.

Здесь можно найти любую продукцию: электроборудование, кабель и провод, низковольтное оборудование и светотехнику. Главным преимуществом магазина является собственное производство кабельно-проводниковой продукции находящееся в городе Пскове (АВВГ, ВВГ, АВБШв, ВБШв, NYM, ПВС, ШВВП, ПуГВ, ПуВ, КГ).

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8:30 до 19:00, суббота с 8:30 до 17:00, воскресенье с 8:30 до 16:00.