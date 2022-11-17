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Общество

«Деревня обречена на вымирание»: в невельском Чернецово закроют единственный магазин

17.11.2022 14:07|ПсковКомментариев: 2

Единственный магазин в деревне Чернецово Невельского района зарывают из-за его убыточности. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, отвечая на обращение на сайте губернатора. 

Фото: freepik

«С 1 декабря 2022 года планируется закрытие единственного магазина в деревне, в том числе обслуживающего и близлежащие населённые пункты. В деревне Чернецово примерно 100 жилых домов зимой, а летом гораздо больше, количество жителей летом доходит до двух тысяч. И все они будут вынуждены ездить за продуктами в город, а это далеко и неудобно, и дополнительные траты на проезд. Обещают, что будет приезжать автолавка, но многим это тоже неудобно, к тому же жители преклонного возраста не всегда смогут дойти до неё зимой и ждать на улице в холодную погоду», - рассказала на сайте главы региона местная жительница. 

Она добавила, что магазин существует с послевоенных лет и ни разу не закрывался. В деревне, по словам женщины, уже ликвидированы почта, школа и фельдшерско-акушерский пункт. «После закрытия магазина не остаётся никакой инфраструктуры, и деревня будет обречена на вымирание в и так тяжёлое время», - заключила автор жалобы. 

Отвечая на обращение, Андрей Михеев заметил, что, по информации ООО «Невельское», магазин является убыточным на протяжении последних трёх лет вследствие низкого покупательского спроса. Так, средняя ежедневная выручка магазина, по данным управленческой отчётности, в текущем году составила порядка 3,5 тысячи рублей. За 2021 год общий убыток магазина составил порядка 400 тысяч рублей. За 9 месяцев 2022 года убыточность магазина составила 230 тысяч рублей.

«Указанный объём реализации не позволяет руководству магазина обеспечивать необходимый минимальный товарооборот с учётом ограниченных сроков годности продуктов питания, - подчеркнул глава профильного комитета. - ООО "Невельское" до настоящего времени пыталось сохранить данный торговый объект, но в связи с ежегодным снижением товарооборота, увеличением расходов на содержание магазина и ростом убытков от деятельности, содержание магазина не представляется возможным».

Он добавил, что обеспечение жителей деревни Чернецово товарами первой необходимости будет осуществляться автомагазинами два раза в неделю, по вторникам и четвергам.

Теги: #невельский район #магазин #деревня
Источник: Псковская Лента Новостей
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