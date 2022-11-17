Общество

Отказавшихся от курения псковичек стало больше - исследование

Число отказавшихся от курения псковичек выросло, а псковичей – снизилось. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году, в Псковской области 56,7% мужчин и 90,4% женщин придерживались здорового образа жизни и не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия.

В 2020 году эти показатели составляли 62,4% и 82,9% соответственно.

Инфографика: Псковстат

«В третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот день призван снизить распространенность этой пагубной привычки, повысить осведомленность граждан о вреде курения и связи между табаком и целым рядом тяжелых заболеваний», – добавили в учреждении.